Pixel Museum : le musée du jeu vidéo ferme ses portes

Trois ans seulement après son ouverture, le Pixel Museum de Schlitigheim à proximité de Strasbourg en Alsace ferme ses portes. Il était le premier musée permanent à aborder cette thématique en France.

Jérôme Hatton, directeur du musée et collectionneur, évoque pourtant trois années de "réussite en termes de fréquentation et de plébiscite du public". Mais la crise sanitaire et d'autres éléments s'en sont mêlés... Le directeur évoque ainsi principalement des difficultés économiques avec des charges trop élevées, notamment du côté du loyer et un manque de soutien total des collectivités.

Le directeur du musée défend son projet qui aurait accueilli plus de 75 000 visiteurs en trois ans, organisé plus de 60 événements et créé trois emplois à plein temps. Dans un communiqué officiel, on peut ainsi lire :

"Le loyer inapproprié, l’absence de soutien de collectivités, une configuration ne permettant pas de se développer et l’impossibilité d’accueillir le public dans des conditions de sécurité sanitaire entraînent une fermeture définitive"

Le musée rassemblait plus de 20 000 objets et de multiples salles abordant chacune une thématique particulière. Il couvrait 40 années d'histoire du jeu vidéo et proposait même de jouer à certains jeux sur place via des consoles ou bornes d'arcade.

La majorité des objets étant issus d'une collection privée, Jérôme Hatton espère pouvoir rapidement à nouveau partager sa passion au public dans des conditions plus favorables.