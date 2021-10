Pixel Pass : Google souhaite faciliter l'accès à ses smartphones Pixel

Ce 19 octobre, Google présentera officiellement ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais la marque pourrait également en profiter pour les associer à un nouveau service par abonnement baptisé Pixel Pass.

Ce Pixel Pass serait une offre mensuelle qui permettrait aux utilisateurs de renouveler plus facilement leur smartphone, à l'image de ce que propose déjà Apple aux USA avec son service iPhone Upgrade Program. Mais pour rendre le tout encore plus attractif, Google en profiterait pour lier le service à plusieurs de ses offres comme YouTube Premium, Google One et une extension de garantie baptisée Play Pass.

Aux USA, l'offre s'accompagnerait même d'un forfait mobile Google Fi et il se pourrait donc que cette formule ne s'invite pas en France, ou qu'elle soit amputée de ce type de service avec en contrepartie un prix plus attractif.

On ne sait pas encore vraiment quels seraient les tarifs de cette offre qui devraient varier en fonction du modèle de smartphone choisi. Impossible actuellement de dire à quel rythme le renouvellement sera proposé, notamment s'il sera possible de changer de gamme de smartphones.

L'objectif pour Google est de rendre ses Pixel plus accessibles et de doper ses ventes : depuis l'abandon de la gamme Nexus et une orientation vers le smartphone premium, Google a beaucoup de mal à obtenir des ventes satisfaisantes. Les investissements de la marque dans le développement de ses propres puces sont toutefois un signe que Google souhaite s'imposer plus largement sur le hardware. Reste à savoir si la formule s'exportera en dehors des USA.