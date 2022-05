Pixel Watch : L'autonomie de la montre pourrait ne pas s'étendre au delà d'un jour et demi

Les informations se multiplient autour de la prochaine montre connectée de Google et la Pixel Watch dévoile aujourd'hui son autonomie.

Les fuites sont légion du côté de la Pixel Watch de Google : depuis les fuites de design, fiche technique, prototype oublié dans un restaurant et indiscrétions sur son prix, on connait déjà quasiment tout du dispositif alors même que Google n'a pas encore officialisé son existence.

Elle ne devrait officiellement être annoncée qu'au cours de la conférence Google I/O les 11 et 12 mai prochain, la Pixel Watch sera déclinée en trois versions.

Désormais, c'est l'autonomie de la montre qui fait l'objet d'une nouvelle fuite. Selon 9to5Google, la montre sera dotée d'une batterie d'une capacité de 300 mAh. Si l'on compare avec la Galaxy Watch 4 de Samsung qui embarque une batterie de 361 mAh et qui propose 2 jours d'autonomie avant d'imposer une recharge, on peut estimer que la Galaxy Watch offrira un jour et demi d'autonomie.

A moins d'une surprise, Wear OS 3 se veut particulièrement gourmand en ressources et Google ne parviendrait pas à faire de sa Pixel Watch un modèle d'autonomie...