Le plafonnier LED intelligent Yeelight en forte promotion

Le bon plan du jour concerne le plafonnier LED de la marque Yeelight. Ce plafonnier est conçu pour être installé très fracilement quel que soit son support. Il propose de nombreuses couleurs vous permettant de changer d'ambiance dans votre pièce en un instant. Il est possible de le contrôler à distance pour modifier les paramètre de couleur et d'intensité du plafonnier. Ce plafonnier a été conçu afin d'empêcher la poussière, ou encore les insectes, de pénétrer à l'intérieur, il restera donc toujours propre. L'appareil est disponible en deux tailles pour s'adapter à tous les besoins.

Le plafonnier Yeelight dispose également d'un mode nuit qui permet d'avoir une plus faible intensité. Vous pourrez le contrôler via une application gratuite dédiée, mais il est aussi compatible avec les assistants vocaux Google et Amazon Alexa pour pouvoir modifier ces paramètres à la voix.

Le plafonnier LED Yeelight est à 118 € au lieu de 147 € expédié depuis la France, il est également disponible à 113 € avec expédition depuis la Chine en utilisant le coupon EVE6YKG8FT08.