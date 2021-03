Un plafonnier Yeelight, mais aussi des ampoules connectées, une barre lumineuse et une lampe de chevet

Le bon plan du jour concerne le plafonnier LED de la marque Yeelight qui propose de nombreuses couleurs pour rapidement changer d'ambiance dans votre pièce. Ce plafonnier a été conçu afin d'empêcher la poussière, ou encore les insectes, de pénétrer à l'intérieur du plafonnier. Il est disponible en deux tailles pour correspondre à tous les intérieurs.

Il est équipé d'un mode nuit qui permet d'avoir une plus faible intensité. Vous pourrez le contrôler via une application gratuite dédiée. Enfin, il est compatible avec les assistants vocaux Google et Amazon Alexa pour pouvoir changer la lumière en seulement quelques mots.

Le plafonnier LED Yeelight est à 143 € au lieu de 187 € avec le coupon AAHR7ETKPO1Z.



Vous trouverez aussi l'ampoule connectée 1SE de Yeelight qui va vous permettre de changer de couleurs de fond en fonction de l'ambiance souhaité. Vous pourrez également changer le ton de blanc selon vos préférences. Pour une soirée, vous avez la possibilité de synchroniser l'ampoule connectée avec la musique pour faire une ambiance boîte de nuit.

L'ampoule 1SE peut aussi être réglée pour s'allumer progressivement à l'heure souhaite pour un réveil tout en douceur. Ces ampoules connectées sont contrôlables par une application dédiée gratuite, mais aussi via les assistants vocaux tels que Google, Amazon Alexa ou Apple HomeKit.

L'ampoule connectée LED 1SE de Yeelight est actuellement à 11 € au lieu de 20 € grâce au coupon E5WSPVO76G31 !



Enfin, vous trouverez d'autres promotions sur les produits Yeelight ci-dessous :

Vous pourrez trouver toutes les promotions Yeelight sur la page dédiée.