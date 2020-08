Plateforme APK : une condamnation pour piratage de films

Selon une décision de justice rapportée par TorrentFreak, l'opérateur d'un site pour le téléchargement de fichiers APK (Android Package Kit) a été condamné à payer 150 000 dollars de dommages-intérêts pour piratage.

Une plainte avait été déposée par un groupe de sociétés de production de cinéma à l'encontre de sites accusés de faciliter le piratage massif de films. Parmi ces derniers, Hunter Killer, La Chute de Londres, Hitman and Bodyguard.

Un tribunal à Hawaï a rendu un jugement par défaut à l'encontre d'un individu vietnamien derrière le portail apkmirrordownload.com et pour la présence d'applications dites pirates.

Il était question de fichiers APK pour des applications comme Popcorn Time et Showbox, et pour permettre l'accès à des films piratés.

TorrentFreak souligne que les plaignants n'ont par contre pas obtenu gain de cause pour des mesures visant à empêcher Cloudflare et Namesilo de fournir des services d'hébergement et de registrar au site… qui n'est de toute manière plus en ligne.