La plateforme de remboursement pour son Pass Navigo désormais accessible !

La plateforme pour demander le remboursement de son abonnement Navigo est accessible depuis mercredi 20 mai. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, l'avait annoncé à la mi-avril, les abonnés Navigo dont le forfait est resté actif en avril 2020 sont éligibles à un remboursement suite aux mesures de restriction des déplacements mises en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Ce remboursement concerne les Navigo Annuel, les Navigo Mois, les Navigo Senior et imagine R. En revanche, il ne concerne pas les tickets et billets, les forfaits courts, les Navigo Semaine, le forfait Améthyste ou encore le contrat Navigo Liberté +.

Le montant du remboursement versé dépend de l'abonnement, mais également des zones. Pour les zones 1-5, les clients Navigo Annuel et Navigo Mois percevront 100 euros tandis que les abonnés Navigo Senior et imagine R auront droit à un dédommagement de 50 euros, soit l'équivalent d'un mois complet au titre du mois d'avril et de 10 jours pour les 10 premiers jours du mois de mai qui ont précédé la mise en oeuvre du déconfinement. Pour faire votre demande, il suffit de vous rendre sur le site internet dédié. La demande est à déposer entre le mercredi 20 mai 2020 et le mercredi 17 juin 2020 inclus.