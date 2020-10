Play Store : 3 applications pour enfants chassées pour collecte abusive de données

Google a récemment supprimé 3 applications populaires de son Play Store qui cumulaient plus de 20 millions de téléchargements.

Selon Google, les applications en question enfreignaient les règles du Play Store notamment concernant la collecte de données personnelles. Fait aggravant : les trois applications se destinaient avant tout aux enfants, un public particulièrement fragile.

Le geste de Google fait écho à un rapport publié par l'IDAC ( International Digital Accountability Council) qui met en lumière les pratiques de certains éditeurs concernant la collecte de données. L'organisation émet ainsi des inquiétudes quant à la combinaison de trois SDK ( Unity 3D, Umeng et Appodeal) qui permettent de collecter des données personnelles et de les relier entre elles avec d'autres données pour accéder à du contenu initialement non autorisé, comme l'identification poussée des utilisateurs ou leur géolocalisation.

Cette convergence organisée des données pour accéder à des éléments annexes va a l'encontre des règles imposées par Google dans son Play Store.

Google a simplement retiré les trois applications pointées du doigt et effectué un rappel auprès des éditeurs qui n'ont pas été bannis du store pour l'instant.