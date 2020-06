Play Store : les abonnements accessibles, même sans application

Google souhaite faciliter la souscription des abonnements aux divers services proposés par les prestataires tiers installés au sein du Play Store.

Jusqu'ici, si vous souhaitiez vous abonner à un service comme Netflix, Spotify, Deezer, Disney+ ou autre, il était nécessaire de passer par l'application mobile du service en question pour accéder aux options d'abonnement (ou de se rendre sur Internet).

Prochainement, le Play Store proposera aux utilisateurs de s'abonner directement à différents services, sans avoir à quitter la boutique de Google. Plus besoin d'installer l'application et de la parcourir, tout pourra être directement géré depuis le marché applicatif d'Android.

L'option est permise par l'intégration de nouveaux outils, notamment le Google Play Billing Library Version 3 disponible au sein d'Android 11. Pour Google, il s'agit surtout de miser un peu plus sur la vente de services qui rapporte de plus en plus au sein de son écosystème.