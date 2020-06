Play Store : Google retire une application facilitant la désinstallation d'applis chinoises

Il y a quelques semaines, une application apparaissait sur le Play Store de Google. Baptisée Remove China Apps, elle a rapidement connu un engouement dopé par un contexte tendu entre l'Inde et la Chine.

L'application proposait ainsi de repérer les applications d'origine chinoise installées sur l'appareil de l'utilisateur, tout en invitant à les désinstaller. En quelques jours, l'application a été téléchargée plus de 5 millions de fois.

Les motivations derrière cette application ne sont pas sécuritaires, mais plutôt politiques : il s'agissait pour ses créateurs de chercher à sanctionner la Chine, pointée du doigt comme responsable de la crise sanitaire mondiale actuelle et de l'ensemble des crises économiques et sociales qui en découlent. L'idée était donc de chercher à se détacher de la Chine et de ses services, et comme tous les sujets sensibles, l'application a rapidement créé le buzz sur les réseaux sociaux.

L'application originaire d'Inde a connu un fort engouement dans le pays, au point de tourner à l'incident diplomatique... Google a donc supprimé l'application du store Indien, stipulant qu'elle violait les clauses d'utilisation du Play Store (chose qui se vérifie pourtant avant la publication au fil d'un processus assez strict, mais soit...), par ailleurs une source proche de Google explique plus en profondeur qu'une application n'a en théorie pas le droit d'influencer l'utilisateur à modifier ou supprimer une autre application, ce qui parait bien plus logique.