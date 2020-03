Play Store : un malware s'invite dans 56 applications

Un malware a réussi à contourner les protocoles de sécurité du marché applicatif de Google et s'invite ainsi dans 56 applications diffusées sur le Play Store.

Le Google Play Store peine de plus en plus à garantir la sécurité des utilisateurs et c'est un lot de 56 applications diffusées en toute confiance sur la plateforme officielle de Google qui est ainsi concernée par un malware.

Des milliers d'utilisateurs sont désormais concernés par le malware Tekya. Le malware se charge d'imiter les actions de l'utilisateur pour aller cliquer sur des annonces et bannières publicitaires afin de réaliser une fraude à la publicité mobile.

56 applications ont été repérées avec le malware, dont 24 destinées, à des enfants . Toutes les applications concernées ont été retirées de Google du Play Store, mais si vous les avez toujours sur votre smartphone, il est plus prudent de les désinstaller.

Voici la liste complète des applications concernées :