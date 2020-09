Bon plan : La PlayStation 4 en promotion, mais aussi des AirPods Pro, un vidéoprojecteur …

Le bon plan du jour concerne la PlayStation 4 qui profite d’une très bonne promotion en ce moment sur Cdiscount. En effet, vous pourrez profiter d’un pack complet à petit prix. Ce pack comprend une console PS4 Slim 500 Go en noir avec 4 jeux vidéo.

Vous pourrez profiter des jeux suivants : Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn CE, Ratchet & Clank et The Last of Us Part II.

Vous pourrez retrouver le pack PS4 Slim 500Go + The Last of Us Part II + Marvel's Spider-Man + Horizon Zero Dawn CE + Ratchet & Clank à 388 € au lieu de 410 € chez Cdiscount.



Ci-dessous d’autres promotions pertinentes de ce vendredi :

