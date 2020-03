Bon plan : profitez de la console PS4 Pro 1 To en promotion chez CDiscount (en cas de confinement ^^)

En ces temps de coronavirus, avec confinement et réduction forcée des relations sociales, il va falloir trouver de quoi faire passer le temps les 15 prochains jours, voire les 7 prochaines semaines comme certains l'annoncent (plus d'information ce soir à 20h par le président de la République E. Macron). Outre la lecture de ces bouquins achetés mais jamais ouverts et le visionnage de wagons de séries sur Netflix et autres plateformes, on pourra toujours s'offrir à moindre coût la console PS4 Pro et découvrir ses nombreux titres.

L'enseigne CDiscount propose en effet une belle réduction de 100 € sur le tarif de la Playstation 4 Pro qui passe ainsi à 299 € au lieu du tarif de référence de 399 €. Outre sa capacité à lire des DVD et Blu-Ray, ce qui pourra aussi occuper les longues journées / soirées, elle embarque un disque dur de 1 To.

Disponible depuis quelque temps maintenant, elle bénéficie d'un solide catalogue et continuera d'accueillir de nouveaux titres ambitieux jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération fin 2020 (si le monde ne s'est pas écroulé d'ici là), et même au-delà.

Bref, c'est peut-être vraiment le bon moment de s'équiper. La promotion de CDiscount pour la PS4 Pro 1 To à 299 € est valable pour quelques heures encore.