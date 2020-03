PlayStation 5 : Sony dévoile son architecture et ses détails

Après Microsoft, c'est au tour de Sony de prendre la parole et de dévoiler un peu plus en détail sa PlayStation 5 : la console devrait être évoquée à partir de 17h.

Sony a confirmé qu'une conférence en ligne se tiendra aujourd'hui à 17 heures et précisé qu'elle serait dédiée à la PlayStation 5. Le groupe explique " A 17h00, Mark Cerny, l'architecte en chef de la PS5 présentera plus en détail l'architecture système de la console et comment elle façonnera l'avenir des jeux vidéo." Cela se passera sur le Blog PlayStation.

La diffusion se fera en anglais et devrait correspondre à ce que Sony avait prévu d'évoquer dans le cadre de la GDC 2020 annulée pour cause d'épidémie de Coronavirus.

On espère que Sony se mettra à hauteur de Microsoft concernant les révélations de la fiche technique de la machine. Microsoft a pris de l'avance avec sa Xbox Series X et Sony a tout intérêt à rattraper son retard de communication.

Les deux architectures pourraient avoir beaucoup de similitudes avec une architecture AMD Zen 2 à 8 coeurs. Sony devrait se démarquer sur le SSD nouvelle génération développée en partenariat avec Samsung et une puce graphique un cran au-dessus de celle de Microsoft. Rendez-vous sur le Blog PlayStation et sur GNT dès 17h pour en savoir plus !