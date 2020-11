PlayStation 5 : certains modèles sont bien plus bruyants que d'autres, et vous n'y pouvez rien !

La semaine dernière, certains détenteurs de PS5 s'inquiétaient d'une sorte de bourdonnement qui émanait de la console, laissant penser à du coil whine, un phénomène de bruit parasite localisé au niveau des bobines électriques.

En début de semaine, un utilisateur de Twitter levait le mystère en démontant sa console et en constatant qu'un autocollant venait en réalité frotter sur les pales.

Mauvaise nouvelle : si vous trouvez votre machine quelque peu bruyante, il se peut également que vous n'ayez tout simplement pas de chance.

Ainsi, plusieurs utilisateurs ont démonté leur machine pour analyser l'interne de la bête, et en recoupant les données rapportées, il apparait que Sony a eu recours à pas moins de 3 modèles différents concernant le ventilateur radial principal de ses consoles.

Chaque ventilateur sélectionné a ainsi le même diamètre, mais les pales sont différentes, et il apparait que si deux modèles sont équipés de roulements à billes, rien n'est certain pour le troisième. En conséquence, les 3 ventilateurs aboutissent à 3 dégagements acoustiques différents.

En clair, c'est un peu la loterie pour les acheteurs qui sont incapables de sélectionner leur machine en fonction du ventilateur qui l'équipe, et certaines PS5 sont bel et bien plus bruyantes que d'autres. Et l'argument de la taille imposante de la machine lui permettant de se montrer silencieuse et performante bat ainsi de l'aile, alors même que Microsoft propose une Xbox Series X bien plus compacte, plus performante, mais bien plus silencieuse...

Notons que les plus téméraires pourront remplacer eux-mêmes le ventilateur de leur PS5, accessible directement sous le capot principal, et que cela ne nécessite pas de toucher au sceau de garantie.