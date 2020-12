PlayStation 5 : les chiffres des ventes en France

Le site Ludostrie livre ainsi des détails intéressants sur le lancement de la PS5 sous le prisme de la France. On apprend ainsi que Sony aurait écoulé 105 000 consoles entre le 19 et le 26 novembre dans l'hexagone. Un chiffre d'autant plus imposant que le lancement s'est fait en plein confinement imposant la fermeture des commerces "non essentiels".

Si Sony a rapidement confirmé que la PS5 a réalisé le meilleur démarrage d'une console au sein de la marque, aucun chiffre précis n'a été officialisé. Pourtant, Ludostrie nous donne les chiffres valables pour la France.

Toujours selon le site, la Xbox Series X|S aurait, une semaine juste avant, écoulé 37 000 consoles en France. Un chiffre qui parait faible et en contradiction avec d'autres chiffres voulant que Microsoft disposait de bien plus de consoles que Sony pour le lancement.

Pour la France, la PS5 fait donc mieux que la Switch à son lancement et revendique donc le meilleur lancement pour une console dans le pays.

Il faudra quelques mois pour s'offrir un recul suffisant sur le marché et constater qui de Sony ou Microsoft a rencontré le plus de succès : tant que les machines souffriront de ruptures de stock, il sera complexe de définir clairement quelle console est la plus populaire.