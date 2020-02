PlayStation 5 : le design confirmé par Sony ?

Et si Sony avait malencontreusement confirmé le design de sa PlayStation 5 ? C'est ce que suggère une icône apparue sur le site officiel de la marque.

Alors que l'on sait déjà quelle apparence prendra la prochaine console Xbox, la situation est bien différente concernant la PlayStation 5. Sony n'a ainsi pas encore dévoilé sa machine et en garde sous le pied pour cette fin d'année.

Malgré tout, il se pourrait que la console adopte finalement le fameux design en V réservé aux unités de développement et qui avait fait énormément débat lors de sa présentation. Quelques kits de développement, confirmés comme étant officiels par la suite, avaient fait beaucoup parler pour leur design assez atypique et pas franchement réussi.

Dans un brevet enregistré au Brésil, on retrouvait le design des kits de développement avec une machine rectangulaire surmontée d'un V renversé. Le brevet expliquait alors que la forme visait à proposer une ventilation maximale des composants afin d'offrir des performances accrues tout en limitant l'impact sonore d'un refroidissement mécanique trop imposant.

Récemment, Sony a lancé le site officiel de la PlayStation 5 et un utilisateur de Reddit a pu parcourir une page qui a disparu depuis. Sur cette page, on pouvait voir des icones correspondantes aux précédentes machines de la marque : PS4 et PS4 Pro, ainsi qu'une icône de la PlayStation 5 qui affiche sa large encoche sur le dessus, en forme de V.

Bien entendu, il pourrait s'agir d'un fake. D'un autre côté, l'accueil plus que mitigé des joueurs pour le design des kits de développement a peut être contrarié les plans initiaux de Sony, ce qui expliquerait pourquoi la firme n'a encore rien à présenter. Sony pourrait avoir fait le choix de réviser le design de sa machine et ne pas encore disposer du modèle final actuellement.