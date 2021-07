PlayStation 5 Digital Edition : déjà une nouvelle version plus légère

Finalement, Sony a bel et bien sorti une version allégée de sa PlayStation 5. Mais attention, rien ne la distingue visuellement du modèle lancé en fin d'année dernière.

Sony a finalement bel et bien déjà opéré des changements au sein de sa PlayStation 5 : moins d'un an après la sortie de sa console, la machine a profité d'un ajustement en interne.

Répertorié chez plusieurs revendeurs japonais, le modèle 1100B01 correspond à la version digitale n'intégrant pas de lecteur de disque. Selon la page des spécifications du modèle, cette version ne pèserait plus que 3,6 Kg, soit une perte de 300 grammes comparée à la version originale.

Autre changement, la vis fournie avec le support a été modifiée pour proposer une tête plate plus facile à mettre en oeuvre et à retirer. Il n'y aurait ainsi plus besoin d'outil pour visser cette dernière, une simple pièce de monnaie ou un ongle pourrait faire l'affaire.

Sony n'a pas indiqué quels changements ont permis d'économiser 300 grammes sur la balance. On sait que la marque cherchait de nouveaux fournisseurs pour faire face à la pénurie de composants, et qu'une modification de la console était prévue pour faire face à la situation autant que possible.

Ces changements ouvrent également la porte à une éventuelle PS5 Slim : Sony procède déjà à des modifications et il se pourrait que l'idée d'une console plus fine trotte déjà dans quelques têtes au sein de la marque.