PlayStation 5 : vers une hausse du prix de la console ?

Sony a récemment publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022, l'occasion de découvrir que la PS5 s'est écoulée à plus de 2,4 millions d'exemplaires sur le trimestre (21,7 millions au total depuis son lancement), une légère hausse sur l'année.

La situation est bonne, mais pas à la hauteur des attentes : la pénurie de semi-conducteurs continue de pénaliser grandement la capacité de production de la machine, de nombreux grands jeux ont été reportés, le PlayStation Network rassemble moins de joueurs que prévu...

L'inflation frappe par ailleurs lourdement le Japon avec un niveau rarement atteint dans l'histoire, et Sony a déjà commencé à augmenter le prix de certains de ses produits dans l'archipel.

Sony a donc été interrogée sur le prix de sa PS5 afin de savoir s'il allait suivre l'augmentation lancée sur ses autres produits... Une question à laquelle Hiroki Totoki, directeur financier du groupe n'a pas été en mesure de répondre. L'augmentation du prix de la PS5 n'est pas encore décidée ni écartée pour autant.

On a récemment vu Meta augmenter le prix de son Meta Quest 2 de 100 euros pour répondre aux hausses de prix des composants. Il serait donc logique que les PS5 et Xbox Series suivent le pas.

Rappelons ainsi que les consoles de jeux vidéo ne sont pas immédiatement rentables pour les fabricants et qu'elles sont souvent vendues à perte le temps d'établir un parc qui génère du revenu via la vente de services et de jeux, ainsi que de royalties auprès des éditeurs tiers. Compte tenu de la pénurie de composants, il est probable que les Xbox Series et PS5 n'aient pas encore atteint le stade du seuil de rentabilité, ce qui pourrait encourager à une hausse de prix de 10 à 15% selon les estimations des analystes.