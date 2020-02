PlayStation 5 : la manette se dévoile en concept

Sony tarde toujours à dévoiler sa PlayStation 5, mais on sait déjà à quoi ressemblera sa manette de jeu, le Dualshock 5.

Let's Go Digital s'est basé sur les schémas récemment récupérés du Dual Shock présenté dans divers brevets déposés par Sony pour nous présenter un concept de la manette. Créé par Giuseppe Spinelli, on pourrait ainsi avoir sous les yeux ce qui se rapproche le plus de la version finale du Dualshock 5, la manette qui viendra avec la PlayStation 5.

Le site détaille la configuration affichée : port USB-C, câble tressé de 3 mètres, batterie longue durée, connexion Bluetooth, haut-parleur avec micro à réduction de bruit ambiant, sticks analogiques interchangeables, prise micro/casque.

On remarque que ce DualShock ne se démarque pas trop franchement de l'ancienne version et pour cause : Sony a précisé que la PS5 serait compatible avec la précédente génération d'accessoires. En conséquence, les évolutions seront modestes.

Pour ce qui est d'officiel, il faudra encore attendre. Récemment, Sony déclarait ne pas être prête à dévoiler officiellement sa PlayStation 5, déclaration reprise sur le site dédié à la console récemment mis en place.