PlayStation 5 : le mode Repos représente un risque pour la console

La PlayStation 5 de Sony est aujourd'hui pointée du doigt pour les problèmes qui peuvent apparaitre lorsque l'on utilise son mode "Repos".

Tout comme la PS4, la PS5 dispose d'une fonctionnalité qui permet à la console de rester en veille et de réduire ainsi sa consommation électrique tout en se montrant apte à redémarrer rapidement pour relancer sa partie en cours.

Ce mode Repos s'active automatiquement après une période d'inactivité prolongée de la console, mais l'utilisateur peut également le déclencher manuellement. Le mode a l'avantage de permettre à la console de ne plus tourner, mais de continuer malgré tout à recharger les manettes et de télécharger des mises à jour.

Malheureusement, ce mode est également à l'origine de nombreux problèmes. Depuis le lancement de la console fin 2020 il a été pointé du doigt à de nombreuses reprises. Et si Sony est intervenu pour corriger certains bugs, la marque n'a pas été en mesure de complètement régler les problèmes rencontrés.

Parmi les problèmes, on peut ainsi voir la console s'éteindre totalement en plein mode Repos. Cela entraine alors l'apparition d'un message d'erreur au redémarrage de la console qui indique que la PS5 n'a pas été éteinte correctement, avec une vérification des données qui peut se montrer parfois un peu longue... Et parfois, cette extinction non souhaitée entraine la perte de données : la console rencontre alors des bugs qui nécessitent une mise à jour, ou l'utilisateur voit certaines sauvegardes disparaitre ou être corrompues.

Dans le pire des cas, la PS5 peut se retrouver coincée en mode Repos sans possibilité de la sortir de la veille, il est alors obligatoire de passer par la case SAV.

Il est donc de plus en plus recommandé de désactiver le mode Repos de la console tant que Sony n'a pas réglé l'ensemble des problèmes. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les Paramètres de la console, Gestion de l'alimentation, Economie d'Energie et Mode Repos.