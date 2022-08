PlayStation 5 : la nouvelle version arrive le mois prochain

Temporisons d'emblée les hardeurs des plus fans de Sony : Non, il ne s'agira pas d'une PS5 Pro ni même d'une PS5 franchement révisée.

Il ne s'agit pas non plus d'offrir des accessoires en plus pour compenser la hausse de prix récemment opérée par Sony, mais simplement de mettre à jour les deux consoles pour optimiser certains éléments.

C'est en Australie que les deux nouvelles consoles ont été repérées en premier sous les références CFI-1200A et CFI-1200B. Nous avions déjà eu droit à une première révision des deux machines (avec et sans lecteur de disque) par le passé avec un meilleur refroidissement et un poids en baisse, ces nouvelles machines vont un peu plus loin dans le concept.

On passe ainsi à des consoles qui pèsent désormais 3,9 kg pour la version avec lecteur et 3,4 kg pour la version sans. Rappelons que les premières versions pesaient respectivement 4,5 et 3,9 kg avant de passer à 4,2 et 3,6 kg.

Sony économise ainsi des matériaux et des frais de transport, ce qui contraste avec l'excuse de la hausse des prix reportée sur l'augmentation des frais de production...