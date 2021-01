PlayStation 5 : la pénurie devrait durer jusqu' à l'été

Les jours passent et la situation ne semble pas s'arranger pour autant : la PlayStation 5 reste inexorablement aux abonnées absentes des rayons des boutiques spécialisées même si ce mercredi il sera possible d'acquérir quelques exemplaires de PS5 en France.

La crise liée au Covid 19 a lourdement handicapé la production de composants essentiels à la console de Sony, en conséquence, il est complexe aujourd'hui encore pour Sony de produire suffisamment de machines pour répondre à la demande.

Ajoutons à cela les scalpers qui mettent la main sur des centaines de machines à peine celles-ci disponibles ou encore les braqueurs qui n'hésitent pas à opérer sur l'autoroute en plein trafic, et obtenir une console devient une mission impossible ou presque.

Malgré les diverses promesses de Sony d'accélérer la cadence de production, la marque n'a pas été en mesure d'honorer celle qui garantissait des consoles en réassort avant Noël.

Il est également des facteurs sur lesquels Sony n'a toujours aucune visibilité, notamment la situation complexe d'AMD. Le fondeur qui fournit les processeurs et GPU des Xbox Series et PS5 manque cruellement de substrat d'ABF, un film isolant indispensable à la fabrication des processeurs de dernière génération.

Le prix de ce substrat augmente de jour en jour, et ce sont les marques comme Nvidia et Intel, leaders du marché des puces qui ont globalement la priorité sur les stocks mondiaux. AMD n'aurait ainsi pas une position à même de lui garantir un approvisionnement suffisant à la fois pour la production de ses propres CPU et GPU ainsi que des puces fabriquées pour Microsoft et Sony.

Autre goulot d'étranglement : la GDDR5 et GDDR6 qui sont régulièrement en pénurie. Ajoutons à cela des pénuries d'autres composants critiques qui amènent Sony à multiplier les fournisseurs et la situation s'annonce complexe et durable.

Selon toute vraisemblance, Sony ne devrait donc pas être en mesure de proposer des stocks suffisants de PS5 avant cet été, et ce, au grand dam des joueurs.