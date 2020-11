PlayStation 5 : des premiers crashs récurrents

Certains utilisateurs de PlayStation 5 rapportent rencontrer leur premier plantage sérieux sur la toute nouvelle console de Sony.

Est ainsi apparue la déjà très polémique "erreur CE-109801-9" et son message "la base de données est corrompue, en cours de reconstruction" qui peut apparaitre en boucle chez certains utilisateurs. S'en suit un certain temps pour la reconstruction de la base de données avec des résultats plus ou moins aléatoires.

Il semble que le problème intervient lorsque la PlayStation 5 reste en mode veille, et notamment lorsque Marvel's SpiderMan: Miles Morales est en cours d'utilisation, ou encore lorsque l'on effectue un transfert de données depuis la PS4, quand la PS5 est débranchée sauvagement lors d'une action ou même pendant une mise à jour du firmware assez banale comme le changement de l'heure de la machine.

Insomniac Games a indiqué que Sony devait être au courant de la situation et qu'un patch serait en préparation. En attendant, certains utilisateurs de la console proposent quelques parades : mettre à jour la console, couper les téléchargements, redémarrer la machine, ou ne pas utiliser ni les ports USB ou LAN pour les périphériques externes...

Rappelons que la PlayStation 5 devrait être à nouveau stock limité chez certains revendeurs à compter du 19 novembre prochain.

