PlayStation 5 : un revendeur japonais trouve une solution pour éviter les scalpers

Depuis son lancement commercial le 20 novembre 2020, la PlayStation 5 connait des ruptures de stock quasi constantes. D'une part, la quantité de consoles disponible est limitée, avec une aggravation de la situation par l'arrivée d'une pénurie de composants. Mais quand bien même, les stocks sont également régulièrement captés par les Scalpers qui amplifient le phénomène de pénurie pour revendre les machines 2 à 3 fois leur prix sur le marché gris.

Pour limiter l'action des scalpers et s'assurer que les consoles ne seront pas revendues, la chaine GEO a adopté une nouvelle stratégie au Japon : la vente via une loterie et dans des conditions assez spéciales.

Ainsi, pour avoir la chance de pouvoir acheter dune PS5 auprès de l'enseigne, il faut s'inscrire à un tirage au sort. Et lorsque les utilisateurs sont tirés au sort, c'est une PS5 un peu particulière qui leur est proposée.

Car pour éviter la revente, l'enseigne indique que les boites sont systématiquement ouvertes, les bandes de protection rompues, et l'emballage de la DualSense marqué d'une grande croix.

Avec cette procédure, il devient plus difficile pour les scalpers de revendre des machines considérées automatiquement comme d'occasion et non plus neuves.