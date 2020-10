PlayStation 5 : seulement 664 Go de stockage exploitables par l'utilisateur

Les choses se précisent concernant la PlayStation 5 et les détails concernant le stockage de la console ont de quoi inquiéter.

Annoncée comme livrée avec 1 To de stockage, la PlayStation 5 ne sera finalement officiellement livrée qu'avec 825 Go de SSD, les modules de stockage étant directement soudés sur la carte mère de la console.

Sur ces 825 Go qui peuvent déjà paraitre un peu légers, on apprend que l'espace accessible à l'utilisateur sera en réalité limité à 664 Go seulement.

C'est une fuite de l'interface émanant de Russie qui a confirmé l'information, qui soulève quelques inquiétudes depuis... Aucun doute que quiconque souhaitera profiter de jeux en 4K devra rapidement penser à investir dans un autre SSD (qu'il est possible d'ajouter à la console en retirant simplement un des deux capots).

Le poids des jeux de nouvelle génération risque de rapidement poser problème aux consoles PS5 et Xbox Series. La PS5 aura toutefois l'avantage de proposer la possibilité d'ajouter le SSD de son choix, tandis que su Xbox, des SSD propriétaires sont prévus, avec des prix qui défient l'entendement : 269,99€ pour 1 To, soit le prix d'une Xbox Series S.