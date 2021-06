PlayStation 5 : Sony agacé par les spéculateurs

Alors même que les stocks de PS5 arrivent au compte-goutte dans différents pays, cette pénurie est largement aggravée par les scalpers. Des groupes d'utilisateurs réussissent à mettre la main sur une grande partie des stocks dans le but de revendre les machines sur le marché gris à des prix plus élevés, jusqu'à 3 fois supérieures au prix conseillé.

Sony se dit ainsi agacé par la situation et les spéculateurs, qui entachent l'image de la marque en aggravant une position déjà complexe. Par ailleurs, Sony estime qu'un stock important de consoles se retrouve ainsi entre les mains d'individus dans l'attente de trouver des utilisateurs prêts à casser leur tirelire pour acquérir une machine... De fait, si Sony a bien vendu 7,8 millions de consoles dans le monde, toutes les machines ne sont pas actives, ce qui freine également la vente de jeux, et quand on sait que Sony vend sa machine à perte en comptant sur les revenus des jeux et produits dérivés, on comprend pourquoi la marque s'inquiète du problème.

La marque a ainsi rappelé travailler dur avec ses partenaires afin que la PS5 tombe "entre les bonnes mains" et annonce renforcer les mesures visant à enrayer la spéculation.

Par ailleurs, Sony espère pouvoir augmenter sa capacité de production dans les semaines qui viennent pour en finir avec les pénuries d'ici les fêtes de fin d'année.