PlayStation 5 : Sony annonce un nouveau casque de réalité virtuelle

C'est une annonce qui était attendue depuis la sortie de la PlayStation 5 : Sony a bel et bien prévu un nouveau casque de réalité virtuelle pour sa machine et c'est désormais officiel.

Le casque PlayStation VR lancé sur PlayStation 4 est un véritable succès : il s'agit tout simplement du casque de RV le plus vendu avec plus de 5 millions d'unités écoulées... Et cela fait plusieurs années que l'on évoque une évolution du casque, mais Sony se réservait pour la PlayStation 5.

Sur le PlayStation Blog, Sony confirme ainsi l'arrivée prochaine d'un système VR nouvelle génération à destination de la PlayStation 5.

Sony promet des "avancées gigantesques en matière de performances et interactivité", la marque garantit ainsi une immersion sans pareille. Le casque ne devrait toutefois pas sortir cette année.

La marque prévoit des améliorations sur tous les points : champ de vision, précision, résolution, fonctionnalités... Sony espère faire de son casque un périphérique utilisé plus souvent par les joueurs, presque autant que les manettes de jeu.

Sony promet également que le casque ne se connectera avec la console que via un seul câble et que la manette DualSense sera pleinement exploitée à travers les expériences en réalité virtuelle.