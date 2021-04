PlayStation 5 : Sony corrige le problème de HDR et étend le support du 120 Hz

Sony vient de mettre à jour sa PlayStation 5 et corrige certains problèmes liés à l'affichage de contenus en HDR et apporte enfin la gestion du 120 Hz sur plus d'appareils.

La PlayStation 5 vient de profiter d'une mise à jour majeure de son firmware avec plusieurs changements à la clé. Sony s'est particulièrement penché sur les options d'affichage à commencer par les problèmes rencontrés avec la fonction HDR.

La gestion du HDR n'était pas idéale sur la console avec un forçage de l'option et des rendus parfois étranges sur d'anciens jeux. Il est ainsi désormais possible d'activer ou désactiver automatiquement le HDR lorsque le contenu le prend en charge. Il n'y aura donc plus besoin d'aller désactiver l'option manuellement pour jouer correctement aux contenus non compatibles avec le HDR.

Autre changement dans la partie affichage, la PS5 est désormais compatible en 120 Hz avec un plus grand nombre d'écrans, notamment des moniteurs PC.

Mais ce n'est pas tout puisque la mise à jour permet également de stocker des jeux sur un support externe en USB. On note aussi la possibilité de partager l'écran avec un ami, l'arrivée de la liste de souhaits sur la PlayStation App ou encore la prise en charge des préchargements pour les jeux en précommande.

La mise à jour pèse 902,3 Mo et imposera une mise à jour du contrôleur DualSense (qui devra être connecté en USB pendant le processus).