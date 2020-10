Playstation 5 : Sony dévoile l'interface de sa console

Sony accélère sa communication autour de la PlayStation 5 et dévoile l'interface utilisateur de sa machine.

C'est sans doute un peu tard au regard de la rupture de stock des précommandes, mais Sony dope actuellement sa communication autour de la PlayStation 5.

C'est ainsi que la marque partage une vidéo qui présente l'interface de la console. On avait eu droit au son de démarrage ainsi qu'a une page dédiée à la rétrocompatibilité, désormais il est temps de rentrer un peu plus dans le vif du sujet.

Sony promet ainsi des expériences inédites "plus divertissantes, attrayantes, personnalisées et sociales". L'interface proposera un centre de contrôle qui rassemblera plusieurs activités qui pourront être personnalisées avec un accès direct depuis un bouton dédié (touche PlayStation du contrôleur DualSense).

La partie Activités proposera également du neuf avec des cartes accessibles dans le Centre de contrôle qui permettront de "découvrir de nouvelles façons de jouer, de revenir sur des éléments qui ont échappé au joueur, d'accéder directement à des niveaux ou défis et bien plus". Certaines fonctionnalités pourront également être affichées en picture in picture pour continuer à jouer .

Sony précise que la vidéo est tirée d'une interface de préproduction et que certains ajustements pourraient être intervenus depuis la capture.