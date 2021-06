PlayStation 5 : Sony encourage désormais le crossplay

C'est un retournement de veste majeur auquel on assiste chez Sony, et pour une fois il tourne à l'avantage des joueurs.

Sony a toujours partagé son aversion pour le Crossplay en se camouflant derrière diverses excuses pour verrouiller la fonctionnalité et conserver sa communauté de joueurs sur ses machines et serveurs.

La PS4 aura toutefois été la console du changement, du moins sur la fin : cela fait quelque temps que Sony accorde à certains titres de s'ouvrir au cross play. Les joueurs sur PS4 peuvent ainsi se retrouver sur les mêmes serveurs de jeu en ligne que les utilisateurs de Xbox One ou PC.

Face à la gronde des joueurs qui revendiquent le droit de jouer aux titres en crossplateforme, Sony change son fusil d'épaule et évoque une adoption plus large du crossplay avec la PlayStation 5.

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment a ainsi annoncé que Sony "soutient et encourage désormais le crossplay". Il faut dire que la tendance chez les éditeurs est aux jeux multijoueurs cross plateforme : Fortnite, Rocket League, Call of Duty, Minecraft... Toutes les grosses productions les plus populaires proposent cette option. Sony rentre donc dans le rang, du moins en apparence puisque certains titres sont encore verrouillés de ce coté, c'est notamment le cas de Borderlands 3.