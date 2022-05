PlayStation 5 : Sony évoque la fin de la pénurie et des ventes supérieures à la PS4

Plus d'un an après la sortie de la PlayStation 5, la console de Sony reste inaccessible pour nombre de joueurs. Une situation qui devrait toutefois changer : Sony évoque la fin de la pénurie.

Cela fera deux ans cette fin d'année que la PS5 a été officiellement lancée par Sony. Pourtant, la console peine toujours à se rendre disponible auprès des joueurs.

De nombreux facteurs entrent ainsi en jeu dans la pénurie de consoles : l'action des scalpers qui parviennent toujours à mettre la main sur les stocks avant qu'ils ne soient proposés aux joueurs, mais surtout une capacité de production limitée par la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Sony a également évoqué la situation de guerre en Ukraine qui impacterait également la distribution de sa console. Rappelons que depuis le début du conflit en Ukraine, une grande partie de l'espace aérien de l'Est de l'Europe a été bouclé et que la traversée des produits via les lignes de chemin de fer traditionnellement exploitées se révèle au mieux complexe, au pire impossible.

Malgré tout, Sony se veut particulièrement optimiste et évoque une sortie de crise. Lors de la publication de son dernier bilan financier, la marque indique s'attendre à profiter d'une croissance importante des ventes d'ici 2024, ce qui permettra à la PS5 de dépasser le cap des ventes de la PS4. Cela veut dire que même en contexte de pénurie, Sony parviendrait à vendre plus de PS5 en 4 ans que la firme n'a vendu de PS4 sur la même période.

Sony aurait ainsi sécurisé ses contrats avec plusieurs fournisseurs pour garantir l'approvisionnement de composants clé. La marque aurait également fait appel à de nouveaux partenaires pour garantir la livraison de sa production.

La firme a également anticipé quelques problèmes relatifs au Covid-19 et au conflit d'Europe de l'Est.