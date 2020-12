PlayStation 5 : Sony évoque les jeux à venir

Sony continue donc sa campagne de communication autour de la PS5 et ce, même si les stocks sont encore limités. Cette fois, ce sont les jeux qui sont évoqués et notamment les exclusivités qui devraient participer au succès de la console.

Dans une vidéo, Sony dévoile ainsi les jeux à venir avec des dates plus ou moins larges qui précisent les exclusivités liées à la plateforme et la durée.

Petit changement notable : Gran Turismo 7 et Ratchet & Clank : Rift Apart étaient jusqu'ici annoncés clairement pour la première moitié de 2021 alors qu'ils sont désormais annoncés plus largement pour l'année prochaine sans précision supplémentaire. La sortie prévue en juin pour GT7 pourrait ainsi être remise en cause, de même pour Ratchet & Clank.

On note également les exclusivités : Godfall devrait être exclusif à la PS5 pendant 5 mois tandis que Deathloop et Ghostwire : Tokyo seront une exclusivité d'un an sur PS5 avant de se voir portés sur PC, et Xbox Series.

Project Athia de Square Enix sera pour sa part une exclue PS5 pendant 2 ans... Des délais qui pourraient motiver Microsoft à revenir sur ses promesses quant à l'ouverture de ses studios aux autres plateformes.