PlayStation 5 : Sony fait pression sur un dbrand et ses coques noires pour console

Et un de plus : Sony vient une nouvelle fois doucher les espoirs des joueurs de customiser leur PS5 en lui offrant une robe intégralement noire.

La marque a ainsi fait pression sur dBrand, un accessoiriste qui proposait depuis quelques mois un lot de coques noires (et autres couleurs) destinées à habiller la PlayStation 5 dans le but de lui offrir une nouvelle apparence.

Les coques étaient commercialisées depuis ce printemps, mais finalement les menaces de Sony ont eu raison de la marque qui a annoncé les retirer purement et simplement de la vente.

Pourtant, dBrand s'était assuré de proposer ses accessoires en toute légalité, et lors du premier contact de la part de Sony, l'accessoiriste avait lancé un très cinglant "Allez-y, poursuivez-nous".

Sony aurait menacé, via ses avocats, de lancer des poursuites judiciaires évoquant l'exploitation de propriété intellectuelle sans consentement. La demande d'arrêt de commercialisation s'étend jusqu'aux stickers. L'accessoiriste évoque les menaces de plus de 150 000 dollars de dommages et intérêts, même si Sony ne confronte aucun brevet dans sa menace, mais fait simplement état d'une "popularité commerciale et couverture médiatique massive" qui justifieraient des droits sur la forme des coques de la PS5.

Sony s'oppose à tous les accessoiristes qui se lancent dans la fabrication et la vente de ces coques latérales, et ce alors même que la marque ne propose pas ses propres alternatives.