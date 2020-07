PlayStation 5 : Sony va limiter les ventes à un exemplaire par foyer

Sony assurait il y a peu que les stocks de PS5 seraient suffisants pour assurer un lancement mondial dans de bonnes conditions, insistant sur le fait que la France était un des marchés prioritaires pour la marque.

Pourtant, dans un message d'erreur repéré dans le code du site officiel PlayStation, il est fait mention de certaines restrictions liées à l'achat de la machine. On peut ainsi lire :

« SAPCommerceOCC_ERROR_addtocartrestrictionvalidation »:{« errorType »: »commerce-api-error », »errorMessage »: »You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5™ console to your cart. », »errorSeverity »: »High »}

Si Sony a prévu de produire 10 millions de PS5 pour son lancement, la marque aurait ainsi également prévu de limiter la vente à une machine par foyer. Cette limite ne vaut que pour la boutique officielle de Sony et cela n'empêchera pas les acheteurs de précommander plusieurs machines auprès de multiples revendeurs...

Toujours est-il que cette mesure laisse planer le doute quant à la réalité à laquelle les joueurs devront faire face lors du lancement de la machine qui pourrait rapidement s'afficher en rupture de stock.