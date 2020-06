PlayStation 5 : Sony livre quelques détails et précisions

Depuis la présentation des deux modèles de PlayStation 5 la semaine dernière, les informations se bousculent du côté de la machine.

Récemment, c'est Jim Ryan, directeur de la division Sony Interactive Entertainment qui a accordé une interview à CNET.com et fait quelques révélations tout en donnant certaines précisions particulièrement attendues.

Suite à la découverte du design de la PlayStation 5, on a pu voir de nombreux mèmes s'inviter sur la toile. Pour Sony, le choix est clairement assumé : il s'agissait selon Jim Ryan d'adopter un design avant-gardiste, dans l'esprit des années 2020 pour démarquer la PS5 de la génération précédente.

Le patron précise également que les deux machines auront pour seule différence matérielle la présence ou non d'un lecteur Blu-Ray 4K. La Digital Edition ne compensera pas l'absence de lecteur par un volume de stockage plus important, les deux machines seront au même niveau sur ce point.

Par contre, Sony admet indirectement que la version disposant du lecteur physique aura un avantage indéniable pour ce qui est de la rétrocompatibilité annoncée... La possibilité de lire directement les jeux sur Blu-Ray ou DVD donnera l'avantage à la version standard.

Si le prix n'a pas été dévoilé, les campagnes de précommande devraient débuter dans les semaines qui viennent auprès des grandes enseignes... Sony pourrait se servir des précommandes pour adapter son volume de production et mieux adapter la répartition entre la version digitale et standard, mais jusqu'ici, aucun retard n'a été confirmé.

L'interface de la PS5 sera véritablement différente de celui de la PS4, tout a été repris de zéro selon Jim Ryan et le SSD ferait des merveilles avec un menu accessible quasi dès la pression du bouton d'allumage de la console...

On apprend également que la conception de la PS5 et notamment son enveloppe externe sera beaucoup plus facile à personnaliser. En clair, il sera plus facile d'envisager des éditions spéciales aux couleurs de certains titres AAA et d'aller bien plus loin dans le design et les modifications que sur aucune autre PlayStation de génération précédente.