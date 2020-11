PlayStation 5 : Sony prépare une alternative au Xbox Game Pass

Microsoft a fait de son offre Game Pass un point capital de son écosystème Xbox et une base solide pour la nouvelle génération de machines. Face à ce mastodonte, Sony annonce avoir un concurrent de taille en préparation.

Jim Ryan a récemment accordé une interview à l'agence de presse russe TASS. Une entrevue qui a permis au patron de Sony Interactive Entertainement d'aborder le lancement de la PS5 à l'international et d'évoquer également la stratégie de la marque pour les mois à venir.

Un sujet a particulièrement retenu l'attention lorsque le patron était amené à s'exprimer quant à la façon dont Sony allait faire face à la montée en puissance du Xbox Game Pass. Car si Sony a bien quelques initiatives dans le Cloud avec les PlayStation Plus et PS Now qui sont toutefois loin de rivaliser avec l'offre de Microsoft...

Sans souhaiter s'étendre sur le sujet, le patron de Sony a confirmé "Il y a des nouvelles à venir de ce côté, mais pas aujourd'hui. Nous disposons du PlayStation Now, qui est notre service par abonnement et qui est disponible dans un certain nombre de pays."

Sony travaille donc bien à revaloriser son offre PlayStation Now et Plus afin de s'aligner sur ce que propose Microsoft, à savoir un énorme catalogue de titres.

La marque a déjà fait quelques efforts en amont du lancement de sa PS5 avec la PlayStation Plus Collection, une sélection de titres PS4 accessibles aux joueurs PS5 depuis l'offre PlayStation Plus. Mais il faudra faire bien plus pour véritablement s'imposer comme un concurrent sérieux du Xbox Game Pass, qui constitue à ce jour une des meilleures offres de jeux sur console.