PlayStation 5 : la spéculation fait rage sur les sites de revente

Le lancement chaotique des précommandes de PS5 n'a échappé à personne et ce qui devait arriver arriva : la machine se retrouve déjà à des prix hallucinants sur eBay.

Le manque de stocks de PlayStation 5 a entrainé un lancement chaotique des précommandes de la machine : selon les plateformes, la rupture s'est affichée de quelques secondes à quelques minutes seulement.

Une situation qui confirme que Sony ne disposera que d'un très faible parc d'utilisateurs au jour J... D'autant que même Amazon semble indiquer que toutes les précommandes passées ne seront pas livrées en temps et en heure, avec parfois des reports affichés à janvier 2021.

Une situation qui profite comme toujours aux spéculateurs qui ont pu mettre la main sur une console uniquement dans le but de la revendre aux plus offrants et impatients.

C'est ainsi que l'on peut trouver des annonces sur eBay concernant la vente de PS5 à des prix exorbitants. On peut ainsi voir plusieurs annonces avec des enchères dépassant les 1000 euros, d'autres s'affichent à 3000 euros et une en particulier atteint des sommets en s'affichant à plus de 43000 euros sur la branche britannique du site avec peu de chances malgré tout de trouver acquéreur.

Toujours est-il que la spéculation fait rage et que tous les canaux de distribution sont exploités par les vendeurs : les réseaux sociaux regorgent ainsi d'arnaques en tout genre concernant la cession de précommandes, là encore à des prix dépassant les 1000 euros. Une situation dont Sony est largement responsable, mais qui pourrait jouer des tours à la marque puisque les joueurs pourraient se tourner plus largement vers Microsoft.