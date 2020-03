PlayStation 5 : SSD, puissance, moteur son Tempest, Sony dévoile les caractéristiques

C'est donc Mark Cerny, architecte système chez Sony qui a pris la parole lors d'une conférence en ligne pour présenter les entrailles de la future PlayStation 5 de Sony.

Aucun visuel de la machine n'a été partagé au cours de la conférence, et Sony s'est tenue à la partie technique uniquement.





Un SSD propriétaire aux performances ultimes

Mark Cerny a ainsi confirmé que la PS5 serait équipée d'une nouvelle génération de SSD pour remplacer les HDD traditionnels. Le SSD exploitera de nouvelles unités matérielles spécialisées pour accélérer les vitesses de transfert. Concrètement on pourrait ainsi transférer 2 Go de données en seulement 0,27 seconde et remplir ainsi les 16 Go de GDDR6 de la partie graphique en seulement 2 secondes. Sony promet ainsi des jeux sans temps de chargement notables, ce qui permettra également aux développeurs de concevoir des jeux en monde ouverts plus grands et plus détaillés.

Le SSD de la PS5 sera une technologie propriétaire développée en partenariat avec Samsung, la machine embarquera une solution de 825 Go de stockage. Il sera possible d'étendre la capacité de stockage avec des SSD au format M2 (non-propriétaires, contrairement à la Xbox).





10,28 TFLOPS et gestion du Ray Tracing

Sony a ensuite confirmé que la PS5 offrirait une puissance de calcul brut de 10,28 Tflops, c'est moins que la Xbox Series X, mais cela ne fait pas tout côté rendu. Le GPU de la PS5 sera basé sur la puce AMD RDNA 2 qui équipe également la Xbox Series X mais n'embarquera que 36 unités de calcul à une fréquence de 2,23 GHz. Le bond en avant par rapport à la PS4 est énorme et cela se constate également côté CPU avec un processeur AMD Zen 2 à 8 coeurs cadencés à 3,5 GHz. Le tout embarquera la technologie Ray Tracing pour des effets d'ombres, reflets et lumière à couper le souffle. Enfin, la machine profitera d'un système de refroidissement variable pour limiter les émissions sonores lorsque la machine n'est pas trop sollicitée.



Tempest : un moteur de son 3D révolutionnaire

La marque japonaise a une tradition d'excellence dans le matériel sonore, et la PS5 embarquera donc un système particulièrement performant. Mark Cerny a ainsi évoqué une unité audio Tempest Engine avec un décodage matériel de haut vol. Il est ainsi question de la gestion de l'HRTF (Head-Related Transfer Function) qui permet de prendre en compte la tête, les oreilles et les lobes des oreilles du joueur pour calculer les variations d'égalisation et de déphasage pour produire un son personnalisé et optimisé. Cela implique des calculs en temps réel assez conséquents et demande donc une partie matérielle dédiée. Les joueurs devraient ainsi profiter d'environnements sonores en 3D ultra réalistes et précis.

La conférence nous a quelque peu laissés sur notre faim : Sony en garde sous le coude notamment concernant le design de sa machine, les premiers jeux à y être proposés, son interface, sa manette, ses connectiques ou les formats gérés ainsi que bien entendu, le design de la PS5. Autant d'éléments qui devraient être dévoilés dans les mois qui viennent.