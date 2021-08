PlayStation 5 : des stocks en France cette semaine, quand et où ?

Les stocks de PS5 restent rares depuis son lancement l'année dernière, mais plusieurs revendeurs Français vont proposer la console cette semaine.

Comme toujours, le nombre de machines sera limité, et les ventes ne devraient durer que quelques minutes, tant la console est recherchée. Globalement, on assiste à une amélioration de la situation : si la console n'est pas encore disponible comme on le souhaiterait, de petits stocks sont plus régulièrement proposés à la vente, ce qui confirme les propos de Sony qui indiquait avoir réussi à augmenter sa production malgré un contexte qui reste à la fois fragile et complexe.

Amazon devrait proposer des consoles dans le courant de cette semaine, certaines rumeurs évoquent de 200 à 400 consoles proposées par lots de 100 machines en matinée plusieurs fois par jour. Aucun jour précis n'a été confirmé, mais ajouter la console à sa liste de souhait permet d'être notifié de sa disponibilité.

Cdiscount devrait proposer des consoles à partir d'aujourd'hui entre 10h et 16h. Le site a une parade contre les scalpers : il faudra acheter la console avec au moins un accessoire supplémentaire ou un jeu en plus pour valider sa commande.

Certaines rumeurs évoquent des stocks pour la fin de semaine chez d'autres revendeurs comme Fnac, Micromania ou encore Boulanger, sans aucune certitude ni précision toutefois.