PlayStation 5 : un tarif de 599$ évoqué

Alors que Microsoft vient d'officialiser sa Xbox Series S qui sera lancée au prix de 299$, une fuite évoque le prix de la PlayStation 5, et la machine pourrait représenter un investissement conséquent pour les joueurs.

Microsoft vient d'officialiser sa Xbox Series S avec un prix de 299$, et l'on table désormais pour un prix de 499$ concernant la Xbox Series X.

Chez Sony, les choses s'annoncent plus complexes... Une rumeur évoque ainsi un prix de 549$ pour la version sans lecteur de disques et 599$ pour la version standard.

C'est le revendeur en ligne SimplyGames qui a partagé l'information sur son site Web en évoquant le prix et en prévenant que les stocks seront très limités et qu'il faudra sans doute passer par les réservations pour s'assurer d'obtenir une machine en temps et en heure.

Si la PS5 devait finalement couter 599$ et que la Xbox Series X était lancée à 499$, la bataille s'annonce assez rude pour Sony.