PlayStation 6 : les premières infos

Sony a toujours énormément de difficultés à produire sa PS5, la machine étant frappée de plein fouet par la pénurie de semi-conducteurs.

Mais cela n'empêche pas la marque de plancher sur l'avenir et notamment sur la PS6. On apprend ainsi que Sony et AMD se sont déjà rapprochés pour définir les contours du SoC qui animera la prochaine génération de consoles du fabricant japonais.

AMD a d'ailleurs diffusé une offre d'emploi sur LinkedIn : la marque cherche pour son site de Markham au Canada un ingénieur pour le développement de puces nouvelle génération. L'ingénieur intégrera les équipes de développement des puces Xbox et PlayStation.

Cette annonce n'a rien d'étonnant : en considérant qu'une console affiche un cycle de vie de 7 ans et qu'il faut environ 5 années de développement avant la sortie d'une machine, Sony se calque sur l'agenda de la PS5. En clair, cela pourrait signifier que la PS6 sortirait en 2027.

Entre-temps, Microsoft et Sony devraient proposer des consoles mid-gen avec des performances révisées à la hausse. Les spéculations ne font ainsi que commencer.