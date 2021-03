PlayStation 2 : 700 prototypes et démo accessibles gratuitement en ligne

Cela fait un peu plus d'un an que le groupe Hidden Palace rassemble et teste un lot énorme de prototypes de démos de jeux vidéo, principalement PS2, ayant fait l'objet d'une présentation sur le salon de l'E3.

Au fil des différents salons, une personne a pris le parti de récupérer et sauvegarder tous les prototypes de jeux récupérés auprès des médias, studios, développeurs, collectionneurs... Il s'agit de prototypes et démonstrations de jeux vidéo présentés sur les salons... Contacté par Hidden Palace qui souhaitait faire une sauvegarde numérique de ces trésors, l'utilisateur a ainsi accepté de partager sa collection.

Au total, ce sont plus de 750 jeux qui sont ainsi référencés, classés, et mis à disposition du public pour un total de 900 Go de données. Tous sont jouables depuis un émulateur sur PC et permettent de se replonger dans des versions incomplètes de titres de légende, des démos exclusivement créées pour l'E3 ou même de découvrir des titres dont le développement n'a jamais abouti.

Pour se faire une idée des petites pépites rassemblées, il suffit de se rendre ici.