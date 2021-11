PlayStation Direct : la vente directe de PS5 et produits Sony s'installera bientôt en France

Le service PlayStation Direct devrait prochainement s'installer en France pour faciliter l'accès aux consoles PS5, jeux et accessoires.

Déjà disponible aux USA, le site PlayStation Direct a été lancé par Sony pour proposer ses produits selon le principe de la vente directe qu'il s'agisse de répondre aux demandes des revendeurs comme des particuliers.

Jusqu'ici, on se demandait si le service pourrait venir s'installer en France et Sony a fait un premier pas en venant s'installer en Europe, en Allemagne plus précisément.

Le site http://direct.playstation.com est ainsi disponible depuis quelques jours en Allemand et accepte de livrer des produits dans le pays. Les utilisateurs ont ainsi accès aux consoles de Sony PS4 et PS5 ainsi que des jeux et des accessoires officiels, le tout aux prix standard.

Concernant les PS5, elles ne sont pas toujours en stock, Sony attribuant une poignée de machines à son propre site en fonction des vagues de production.

Le service devrait prochainement s'installer en France et d'autres pays d'Europe, offrant ainsi la possibilité aux joueurs d'échapper aux scalpers.