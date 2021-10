PlayStation : un grand remake sortira d'ici la fin de l'année

C'est une chanteuse irlandaise qui est à la source de la fuite : lors d'une interview dans l'émission The Lunchbox de la radio WLRFM, l'artiste AVA (Eabha MacMahon) a indiqué avoir aidé à la réalisation d'un morceau en Irlandais pour le remake d'un grand jeu PlayStation. Elle a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un "gros titre" et que le jeu devrait être révélé pendant la période de Noël.

Le morceau de musique aurait été produit il y a de cela déjà un an et demi, ce qui laisse suggérer que la sortie pourrait bel et bien intervenir cette fin d'année. Malheureusement, si la production a insisté sur l'importance du jeu, aucun titre ni élément permettant de l'identifier n'a été partagé.

C'est Michael McGlynn qui a contacté la chanteuse, ce dernier avait déjà travaillé sur la composition de certains titres comme Shadows of the Lowlands ou Xenoblade Chronicles II. Il a également participé au concert du 20e anniversaire de Xenogears... Il se pourrait donc que ce remake concerne Xenogears ou un autre projet dans le même style comme Chrono Trigger ou même Chrono Cross.