PlayStation : Jim Ryan évoque sa frustration liée aux consoles actuelles

Dans une interview, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment a partagé certains points de frustrations liés aux consoles et laisse entendre ses ambitions quant au Cloud Gaming.

Cela fait un an et demi que la PlayStation 5 est officiellement commercialisée et pourtant, la machine souffre toujours de pénuries. Si les scalpers ont progressivement cédé du terrain aux joueurs, nombre de ces derniers peinent toutefois à mettre la main sur une console de jeux.

Les dernières annonces du côté d'AMD ne sont pas encourageantes : les ruptures de stock pourraient durer tout au long de 2022... Un point sur lequel Jim Ryan est revenu chez GamesIndustry.

Le président de Sony Interactive Entertainment a confié que ces 18 mois avaient été éprouvants pour le groupe PlayStation et pour lui. Même s'il est fier du travail accompli dans des conditions loin d'être faciles, il reste quelques points de frustrations.

Pour Jim Ryan, il est difficile de voir que trop peu de joueurs peuvent profiter des titres développés pour les consoles PlayStation : "J'aimerais voir un monde dans lequel les titres que nous faisons chez PlayStation puissent être joués par beaucoup de joueurs, des dizaines de millions de personnes, peut-être même des centaines de millions."

Un titre PlayStation qui se vend bien et devient un best-seller peut espérer toucher 10 à 20 millions de joueurs. " Si vous comparez ça avec de la musique, ou des films, ces deux secteurs peuvent plus facilement toucher un public quasiment illimité."

La frustration de ne pas pouvoir toucher plus aisément davantage de public s'explique clairement : le choix de limiter les jeux à une plateforme unique entraine des limitations. On sait que la PS5 est une console difficilement disponible, mais quand bien même elle le serait, tous les joueurs n'ont pas forcément l'envie d'investir dans la machine. Certains joueurs n'ont pas les moyens d'investir dans une PS5, d'autres ne souhaitent pas payer plein pot pour quelques franchises qui les intéressent, certains ne jouent de toute façon qu'en mobilité... Le choix de limiter ses franchises à une plateforme technique entraine une forme de bridage qui frustre actuellement les équipes de développement.

Cela explique pourquoi Sony porte désormais certains jeux sur PC, et si cette stratégie fonctionne, cela pourrait également engager des discussions au sein du groupe quant à la prochaine PlayStation qui pourrait se présenter avant tout comme une extension du service PlayStation Now en 100% dématérialisé.