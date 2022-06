PlayStation 5 : vers une nouvelle manette DualSense Pro ?

Selon des bruits de couloirs qui vont grandissant, SIE préparerait une nouvelle manette DualSense "Pro" pour la PlayStation 5.

L'idée serait de proposer une manette aux fonctionnalités premium comme ce que propose Microsoft avec son contrôleur Xbox Elite.

Selon Tom Henderson, le nom définitif de la manette ne serait pas encore décidé, pourtant elle pourrait être officialisée d'ici quelques semaines. En interne, elle serait désignée sous le nom de code "Hunt".

La manette proposerait des sticks analogiques interchangeables, des Trigger Stops pour régler la course maximale des gâchettes adaptatives, ainsi que de nouveaux boutons type palettes à l'arrière. Un grip amovible serait également de la partie et une partie logicielle permettrait de configurer la sensibilité des boutons et pourquoi pas même d'enregistrer des macros.