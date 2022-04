PlayStation Now : les jeux d'avril

Sony vient de communiquer la liste des jeux qui intègre son offre PlayStation Now pour le mois d'avril et ce sont ainsi 4 titres qui sont disponibles dès à présent.

Avant-dernier mois pour le PlayStation Now : le service de Sony va évoluer et être intégré à l'offre PlayStation Plus dans la formule Premium.

Ce mois d'avril voit ainsi l'arrivée de quatre nouveaux jeux au sein du service de Cloud Gaming de Sony avec en tête d'affiche Outer Wilds.

Outer Wilds est une petite pépite indépendante. À vrai dire, le jeu est issu d'un projet d'étudiants qui a été primé meilleur jeu de l'année aux BFTA Game Awards de 2020. Le titre propose une aventure spatiale dans laquelle le joueur est bloqué dans une boucle temporelle avec un ensemble de puzzles et d'exploration à réaliser.

Autre titre proposé en avril : Journey to the Savage Planet. Là encore le joueur est propulsé dans l'espace pour explorer diverses planètes habitables.

Les joueurs pourront également mettre la main sur WRC 10 FIA World Rally Championship qui propose 19 épreuves de rallye automobile.

Enfin dernier jeu du mois : Werewolf : The Apocalypse Earthblood , un jeu de rôle qui n'a pas connu grand succès ni auprès des joueurs ni auprès de la presse spécialisée.