PlayStation Now : les jeux de septembre

Sony vient d'annoncer les titres qui vont intégrer l'offre PlayStation Now pour ce mois de septembre, et la sélection s'annonce musclée.

Exit le blues de la rentrée : Sony a vu grand pour ce mois de septembre et les abonnés du service PlayStation Now.

Après une offre relativement décevante du côté du PlayStation Plus, l'offre de jeu en streaming PlayStation Now relève largement le niveau ce mois-ci.

La plateforme accueille ainsi l'excellent Final Fantasy VII qui sera le premier d'une longue série à s'inviter au catalogue de SIE. Square Enix devrait ainsi publier les épisodes 7 à 12 sur le PlayStation Now d'ici à janvier prochain.

Les joueurs pourront également se déchainer sur Tekken 7, Killong Floor 2, Windbound, Ghost of a Tale, Pathfinder : Kingmaker Definitive Edition ainsi que Moonlighter. Notons qu'en contrepartie, aucun titre ne quitte le catalogue de PS Now ce mois-ci. L'abonnement est proposé au prix de 9,99€ par mois ou 59,99€ par an.