PlayStation Now : The last of Us II est disponible !

Sony vient de mettre à jour le catalogue de titres de son offre PlayStation Now. Le service de Cloud Gaming de la marque accessible sur PlayStation et PC voit ainsi arriver une liste de 6 jeux, dont quelques pointures très attendues.

Le jeu le plus attendu de la liste est sans conteste The Last of Us Part II, suivi de Final Fantasy VII Remastered.

On pourra également se lancer dans des parties de Fallout 76, Amnesia : Collection, Desperados III ou encore Yet Another Zombie Defense HD.

The Last of Us Part II est l'un des titres les plus primés de l'histoire du jeu vidéo. Les titres sont accessibles dès aujourd'hui jusqu'au 3 janvier 2022.